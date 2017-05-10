9 Мая 2017 20:51

В Украине сегодня сразу в нескольких городах прошли акции, аналогичные "Бессмертному полку". В Киеве шествие прошло под лозунгом "Никто не забыт, ничто не забыто". Акцию намеревались сорвать националисты - в толпу бросили дымовую шашку. Кроме того, у некоторых участников пытались отобрать портреты их родственников, ветеранов Великой Отечественной. Сообщается о 45 задержанных возмутителей спокойствия. Несмотря на беспорядки, сообщения о которых поступали из ряда регионов Украины, шествия состоялись.

Напомним, вчера, 8 мая, власти отметили "альтернативный" День Победы - День памяти и примирения. В то же время традиционный советский праздник - День Победы 9 Мая - также остался в официальном и народном календаре.