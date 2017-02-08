Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>В Киеве отложили продажу билетов на "Евровидение-2017"
В мире
RSS
В Киеве отложили продажу билетов на "Евровидение-2017"
Скачать Поделиться

8 Февраля 2017 19:04

В Киеве отложили продажу билетов на "Евровидение-2017"

В Киеве отложили продажу билетов на "Евровидение-2017" на неопределенный срок. Это связано с тем, что Антимонопольный комитет Украины обязал отменить результаты тендера на отбор официального продавца. Изначально победителя определила Национальная телекомпания. Но остальные участники остались недовольны выбором и пожаловались в Антимонопольный комитет. Организатор конкурса надеется, что билеты поступят в продажу в феврале. Они будут стоить от 40 евро (за самые простые места) до 200 (за билет VIP-класса). Напомню, в этом году "Евровидение" пройдет в Киеве. Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы - 9 и 11. Болеть за наших - NAVIBAND - будем во второй части второго полуфинала.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =