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20 Февраля 2017 19:08

В Киеве не прекращаются демонстрации

В Киеве не прекращаются демонстрации по случаю третьей годовщины Майдана. Для обеспечения правопорядка в городе подняты тысячи бойцов Национальной гвардии. На улицах дежурят сотни полицейских и кареты скорой помощи. Накануне протесты в центре Киева закончились беспорядками и стычками между участниками митинга и силовиками. 5 человек задержаны. Ранен сотрудник полиции. Есть пострадавшие. Среди протестующих были и представители так называемых добровольческих батальонов, которые организовали в конце января блокаду поставок угля из Донбасса. Часть митингующих намеревались установить палатки для ночевки.