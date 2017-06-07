В мире
8 Июня 2017 09:00
В Киеве на территории посольства США прогремел взрыв
Срочные сообщения приходят из Киева. Буквально час назад в центре украинской столицы на территории посольства США прогремел взрыв. Как говорится в официальном сообщении, при осмотре места происшествия выяснилось, что неизвестный бросил на территорию дипмиссии неустановленное взрывное устройство. Во время инцидента никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт".
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