В Киеве на станции метро "Вокзальная" у пассажира обнаружили оружие

28 Марта 2017 19:09

В Киеве на станции метро "Вокзальная" полицейские обнаружили у одного из пассажиров 5 гранат, 9 запалов, дымовую шашку, сотню патронов и два ножа. Как утверждает задержанный, он нашел арсенал в поезде. Молодой человек ранее не привлекался к уголовной ответственности, но сейчас решается вопрос о мере пресечения. Изъятые боеприпасы - на исследовании. Фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы.