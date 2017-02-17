В Киеве из-за стычек с полицией пострадали по меньшей мере 10 человек

20 Февраля 2017 21:00

Сегодня в Украине вспоминают небесную сотню - погибших участников акций протеста, которые прошли в Киеве три года назад. Для охраны порядка в центр города стянуты тысячи бойцов Нацгвардии. Перекрыто автомобильное движение, особый порядок охраны введен у здания администрации президента и Верховной рады. Накануне в Киеве прошел митинг протеста, приуроченный к третьей годовщине событий, которые привели к государственному перевороту в Украине. Из-за стычек с полицией пострадали по меньшей мере десять человек. Ранее удалось задержать злоумышленника, который пытался пронести на площадь гранату. Также в городе прошел митинг сторонников торговой блокады Донбасса. Кстати, там сегодня официально вступил в силу режим прекращения огня и начинается отвод тяжелого вооружения. Решение приняли на встрече в Мюнхене министры иностранных дел "нормандской четверки". Как отметил после встречи глава МИД Германии Зигмар Габриэль, "нормандская четверка" готова использовать все свое влияние для установления перемирия. Напомним, главы МИД "нормандской четверки" согласовали и новую встречу для начала политического процесса "Минск-2". Она пройдет в белорусской столице 1 марта. Главная тема переговоров - обмен пленными.