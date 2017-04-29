В Киеве идут последние приготовления к "Евровидению"

30 Апреля 2017 15:06

В этом году у зрителей будет возможность увидеть всех музыкантов. Об этом заявляют продюсеры конкурса. Во время главного европейского песенного состязания в украинской столице заработают сразу несколько фанзон. Главная из них будет находиться в самом центре города. Кроме того, во время полуфиналов и финала "Евровидения" все желающие смогут посмотреть песенный конкурс на большом экране площадью 120 квадратных метров. Он вмонтирован в сцену.

Беларусь представляет группа NaviBand, которая выступит во втором полуфинале 11 мая под 14 номером. Уже завтра наши участники отправятся на конкурс, а 3-го мая у ребят первая репетиция на сцене "Евровидения". Напомним, транслировать шоу из Киева будет единственный правообладатель и участник Европейского Вещательного Союза - Белтелерадиокомпания. Смотрите прямые эфиры на "Беларусь 1" и спутниковом "Беларусь 24", а также на сайте tvr.by.