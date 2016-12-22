Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>В христианском квартале Алеппо Азизия прогремел взрыв
В мире
RSS
В христианском квартале Алеппо Азизия прогремел взрыв
Скачать Поделиться

21 Декабря 2016 08:03

В христианском квартале Алеппо Азизия прогремел взрыв

В этот момент жители отмечали освобождение города от террористов и начало рождественской недели. Ракета взорвалась в 50 метрах от места празднования. По предварительным данным, никто не пострадал.

 

Другие новости

Точно в лунку Дакладна ў лунку 21.12.2016 09:07 / В мире Точно в лунку

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =