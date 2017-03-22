В Харьковской области загорелись склады с боеприпасами

23 Марта 2017 09:00

Информацию подтвердило Минобороны Украины. Данных о жертвах пока нет. И, тем не менее, уже организована 7-километровая зона безопасности, так как ЧП спровоцировало детонацию зарядов. Прокуратура не исключает, что причиной пожара могла стать диверсия. На место происшествия вылетела комиссия с высокопоставленными военными чиновниками и офицерами.