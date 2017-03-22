В Харьковской области проводится массовая эвакуация из-за пожара и взрывов на складе с боеприпасами

23 Марта 2017 12:10

Снаряды продолжают детонировать. О пострадавших информации пока нет. Также решено приостановить железнодорожное движение в районе ЧП и временно закрыть небо в радиусе 40 км от места происшествия. Военный прокурор Украины уже заявил, что причиной ЧП стала диверсия.