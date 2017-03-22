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В Харьковской области проводится массовая эвакуация из-за пожара и взрывов на складе с боеприпасами
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23 Марта 2017 12:10

В Харьковской области проводится массовая эвакуация из-за пожара и взрывов на складе с боеприпасами

Снаряды продолжают детонировать. О пострадавших информации пока нет. Также решено приостановить железнодорожное движение в районе ЧП и временно закрыть небо в радиусе 40 км от места происшествия. Военный прокурор Украины уже заявил, что причиной ЧП стала диверсия.

  

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