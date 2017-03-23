В Харьковской области продолжает гореть склад боеприпасов

В Харьковской области продолжает гореть крупнейший на Украине склад боеприпасов. Пожарным вторые сутки не удается локализовать огонь. На месте ЧП продолжают греметь взрывы. И хотя их интенсивность уменьшается, угроза возгорания жилых домов, расположенных поблизости, сохраняется. Напомним, вчера из зоны ЧП были эвакуированы до 20 000 человек. Причиной возгорания арсенала, где находятся 138 000 тонн боеприпасов, могла быть диверсия, считает главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.