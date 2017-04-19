19 Апреля 2017 12:02

В Керченском проливе продолжается операция по спасению моряков с затонувшего сухогруза "Герои Арсенала", который вез зерно из Ростовской области в Турцию. По официальным данным МЧС, найден один член экипажа. Ранее сообщалось о 3 спасенных моряках. Всего на борту находились 12 человек - это граждане России, Украины и Грузии. К поискам экипажа подключили водолазов, вертолеты и спецтехнику. По предварительным данным, судно раскололось надвое во время сильного шторма. Есть информация, что сухогруз мог иметь замечания по техническому состоянию.