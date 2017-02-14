В Казахстана стартует очередной раунд переговоров об урегулировании ситуации в Сирии

14 Февраля 2017 19:03

Завтра в столице Казахстана стартует очередной раунд переговоров об урегулировании ситуации в Сирии. На встрече в Астане будут обсуждаться вопросы мониторинга нарушений перемирия и санкций в отношении нарушителей. Делегации от России и сирийских властей на переговоры уже прибыли. Ожидаются представители Ирана и Иордании.

Пальмира же сегодня вновь под угрозой уничтожения. Сейчас сирийские войска стремятся как можно быстрее освободить город из-за опасности разрушения древних памятников - в планах у "Исламского государства" превратить Пальмиру в большое минное поле. При этом боевики минируют не только исторические объекты, но и весь город с близлежащими окраинами.