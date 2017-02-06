Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>В католической церкви Австралии разразился скандал на сексуальной почве
В мире
RSS
В католической церкви Австралии разразился скандал на сексуальной почве
Скачать Поделиться

7 Февраля 2017 08:08

В католической церкви Австралии разразился скандал на сексуальной почве

Четыре с половиной тысячи человек заявили, что стали жертвами насилия со стороны священников. Расследование спецкомиссии выяснило, что более полувека в совращении детей были замешаны семь процентов всех представителей церкви. Священники, которые попадали под подозрение, просто переходили в другие приходы, где никто не знал об их прошлом. Для дачи показаний вызваны шесть архиепископов. Окончательный доклад австралийской комиссии озвучат к концу года.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =