24 Декабря 2016 21:16

Эти предпраздничные дни особенные. Для многих они по-настоящему наполнены новогодней сказкой. И хотя в нашем мире есть место для волшебства, недавние события воочию показывают, что праздничная атмосфера может превратиться в жестокую реальность.

В канун Рождества Европа усиливает меры безопасности. В Риме введен запрет на проезд через центр города грузовых транспортных средств. Запрет продлится до понедельника, а затем будет вновь введен с 1 по 6 января 2017 года. В столице Германии в местах массового скопления людей возводят бетонные заграждения. Эти меры призваны обезопасить места массовых праздничных гуляний от повторения теракта, произошедшего в Берлине в ночь на 19 декабря. Тунисец Анис Амри врезался на грузовике в людей, пришедших на рождественскую ярмарку.

МВД Туниса сегодня сообщило о задержании 3 человек, предположительно связанных с террористом. Среди задержанных и его племянник. В сообщении отмечается, что племянник заявляет о том, что поддерживает группировку "Исламское государство".