В Каннах завершился 70-й кинофестиваль

29 Мая 2017 19:12

В Каннах завершился юбилейный 70-й кинофестиваль. Он стартовал на Лазурном берегу 17 мая. Церемонию закрытия киносмотра вела нестареющая Моника Белуччи. В основной конкурс, напомним, входили 19 картин, и выбор жюри под руководством Педро Альмодовара как минимум удивил многих критиков. Главный приз Канн - "Золотая пальмовая ветвь" - достался шведскому режиссеру Рубену Эстлунду за фильм-сатиру "Квадрат". Почему жюри наградило ленту о диктатуре политкорректности, какие еще фильмы отметили Альмодовар и компания - расскажет Юрий Козлов.

Несмотря на некоторый снобизм Каннского фестиваля и противопоставление его работ зрелищному и дорогому кино, звездный состав здесь вполне голливудский. К примеру, в жюри под председательством испанского режиссера Педро Альмодовара вошли Уилл Смит и Джессика Честейн, пришедшая на церемонию закрытия фестиваля в шикарном белом платье с ярко-красным узором. А судейскую коллегию второй по значимости программы Канн "Особый взгляд" возглавила Ума Турман. Она приехала на Лазурный берег с 15-летним сыном Левоном.

Кинокритики изначально ставили на то, что Альмодовар удивит гостей фестиваля своим выбором. И не прогадали. Главный приз конкурса - "Золотая пальмовая ветвь" - впервые за 66 лет уедет в Швецию. Лучшим фильмом 70-го киносмотра жюри признало работу Рубена Эстлунда "Квадрат". Это жесткая и откровенно издевательская сатира на современное искусство в целом, а также безграмотность и безвкусицу в частности. Альмодовар назвал "Квадрат" фильмом о диктатуре политкорректности.

Критики по достоинству оценили работу Эстлунда, правда, в фаворитах лента не значилась. Для самого режиссера эта победа тоже стала сюрпризом.

Рубен Эстлунд, режиссер: "Мы с опозданием отправили картину в Канны, поэтому и о решении взять нашу работу в главный конкурс мы узнали не сразу. И сейчас, когда все волнения позади, я могу сказать, что для кинематографиста не может быть ничего лучше этого мгновения".

Лучшей актрисой жюри назвало Диану Крюгер, лучшим актером - Хоакина Феникса. А София Коппола взяла приз за лучшую режиссуру - ее фильм "Роковое искушение" уносит зрителя во времена гражданской войны в США и рассказывает драматическую историю о любви девушек южанок к раненому офицеру северянину.

Россиянин Андрей Звягинцев привез в Канны мощную социальную драму "Нелюбовь". Фильм о мальчике, который сбежал от разводящихся родителей, был фаворитом критиков. Его даже называли лучшей работой Звягинцева.

В итоге же "Нелюбовь" получила третью по значимости награду - приз жюри.

За “Золотую пальмовую ветвь” боролась и работа уроженца Баранович, а сейчас украинского режиссера Сергея Лозницы.

Лента о жизни в современной российской провинции наделала в Каннах много шума, но осталась без наград.

Впрочем, уже сам факт показа фильма на Лазурном берегу - большая честь для любого кинематографиста.