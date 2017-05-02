Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>В канадском Торонто прогремел мощный взрыв
В мире
RSS
В канадском Торонто прогремел мощный взрыв
Скачать Поделиться

2 Мая 2017 08:03

В канадском Торонто прогремел мощный взрыв

Инцидент произошел в деловом районе, где расположены офисы пяти главных банков города. По сообщениям пожарных, загорелись подземные трансформаторы. В результате ЧП возникло сильное задымление, оно привело к нарушению движения автомобилей и метрополитена. Причина возгорания устанавливается. По данным полиции, инцидент не связан с терроризмом. Пострадавших нет.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =