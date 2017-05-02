В канадском Торонто прогремел мощный взрыв

2 Мая 2017 08:03

Инцидент произошел в деловом районе, где расположены офисы пяти главных банков города. По сообщениям пожарных, загорелись подземные трансформаторы. В результате ЧП возникло сильное задымление, оно привело к нарушению движения автомобилей и метрополитена. Причина возгорания устанавливается. По данным полиции, инцидент не связан с терроризмом. Пострадавших нет.