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В канадском городе Торонто столкнулись крыльями два пассажирских самолета
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5 Января 2017 12:08

В канадском городе Торонто столкнулись крыльями два пассажирских самолета

В международном аэропорту Пирсон в канадском городе Торонто  столкнулись крыльями два пассажирских самолета компаний Pakistan International Airlines и Air France. В результате инцидента никто  не пострадал. Однако, пассажиры лайнера, направляющегося  в пакистанский Лахор, вынуждены были покинуть борт и сейчас ожидают рейсов других авиакомпаний.

 

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