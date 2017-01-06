5 Января 2017 12:08

В международном аэропорту Пирсон в канадском городе Торонто столкнулись крыльями два пассажирских самолета компаний Pakistan International Airlines и Air France. В результате инцидента никто не пострадал. Однако, пассажиры лайнера, направляющегося в пакистанский Лахор, вынуждены были покинуть борт и сейчас ожидают рейсов других авиакомпаний.