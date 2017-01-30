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В Канаде возросло число жертв нападения на мечеть
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30 Января 2017 12:06

В Канаде возросло число жертв нападения на мечеть

В списке погибших уже шесть человек. Еще два десятка прихожан получили ранения. Канадские власти назвали атаку на исламский культурный центр терактом. Напомним, неизвестные в масках ворвались в мечеть во время вечерней молитвы и с криками "Аллах Акбар" открыли огонь по прихожанам. Полиция задержала двоих подозреваемых. В интересах следствия их личности не раскрываются.  

  

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