В Канаде возросло число жертв нападения на мечеть

30 Января 2017 12:06

В списке погибших уже шесть человек. Еще два десятка прихожан получили ранения. Канадские власти назвали атаку на исламский культурный центр терактом. Напомним, неизвестные в масках ворвались в мечеть во время вечерней молитвы и с криками "Аллах Акбар" открыли огонь по прихожанам. Полиция задержала двоих подозреваемых. В интересах следствия их личности не раскрываются.