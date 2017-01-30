В Канаде неизвестные устроили стрельбу в мечети

30 Января 2017 08:01

Cрочные сообщения приходят из Канады. Неизвестные устроили стрельбу в мечети в провинции Квебек. По предварительным данным, погибли пять человек. Информация о нападавших противоречивая. Сообщается, что их было трое. Нападение произошло во время вечерней молитвы. В момент трагедии в здании находилось около сорока человек. Район происшествия оцеплен. Местные СМИ сообщают о двух задержанных. Премьер-министр Канады назвал стрельбу в мечети "трусливым нападением".