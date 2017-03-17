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В Калифорнии застрелен мужчина, пытавшийся совершить самосожжение
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17 Марта 2017 09:03

В Калифорнии застрелен мужчина, пытавшийся совершить самосожжение

В Калифорнии полицейские застрелили мужчину, пытавшегося совершить самосожжение в автомобиле. Сотрудники полиции остановили машину за нарушение правил дорожного движения. Когда приблизились к авто, водитель заблокировал двери, достал канистру с бензином и начал разливать топливо по салону. При попытке его арестовать мужчина достал нож и угрожал стражам правопорядка. В итоге полиция открыла по нему огонь. Раненого увезли в больницу, где медики констатировали смерть.

  

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