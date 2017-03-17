В Калифорнии застрелен мужчина, пытавшийся совершить самосожжение

17 Марта 2017 09:03

В Калифорнии полицейские застрелили мужчину, пытавшегося совершить самосожжение в автомобиле. Сотрудники полиции остановили машину за нарушение правил дорожного движения. Когда приблизились к авто, водитель заблокировал двери, достал канистру с бензином и начал разливать топливо по салону. При попытке его арестовать мужчина достал нож и угрожал стражам правопорядка. В итоге полиция открыла по нему огонь. Раненого увезли в больницу, где медики констатировали смерть.