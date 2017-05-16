В Калифорнии на 74-м году ушел из жизни Олег Видов

16 Мая 2017 15:35

Он скончался от осложнений после онкологической болезни. Об этом сообщила его супруга. Известный советский, российский, американский киноактер и кинорежиссер. Зрителям он памятен по таким фильмам, как "Всадник без головы", "Сказка о царе Салтане", "Джентльмены удачи", "Метель", "Обыкновенное чудо" и многим другим.