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В Калифорнии на 74-м году ушел из жизни Олег Видов
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16 Мая 2017 15:35

В Калифорнии на 74-м году ушел из жизни Олег Видов

Он скончался от осложнений после онкологической болезни. Об этом сообщила его супруга. Известный советский, российский, американский киноактер и кинорежиссер. Зрителям он памятен по таким фильмам, как "Всадник без головы", "Сказка о царе Салтане", "Джентльмены удачи", "Метель", "Обыкновенное чудо" и многим другим.
  

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