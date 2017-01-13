В Калифорнии из-за затяжных дождей дорога ушла под землю

13 Января 2017 12:04

В буквальном смысле. Посреди шоссе образовался гигантский провал. 30 метров в длину, несколько метров в глубину. В огромную яму могли угодить невнимательные водители. Дорожные рабочие говорят, что потребуется несколько недель, чтобы залатать дыру.