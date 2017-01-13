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В Калифорнии из-за затяжных дождей дорога ушла под землю
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13 Января 2017 12:04

В Калифорнии из-за затяжных дождей дорога ушла под землю

В буквальном смысле. Посреди шоссе образовался гигантский провал. 30 метров в длину, несколько метров в глубину. В огромную яму могли угодить невнимательные водители. Дорожные рабочие говорят, что потребуется несколько недель, чтобы залатать дыру.

  

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