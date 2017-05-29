В Кабуле в дипломатическом квартале взорвался автомобиль

31 Мая 2017 08:02

Новость последнего часа. В Кабуле в дипломатическом квартале взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. По предварительным данным, сдетонировало устройство у посольства Германии. Повреждено здание китайского информагентства "Синьхуа". Есть жертвы. По меньшей мере 60 человек пострадали. Взрыв был такой силы, что в ближайших домах повыбивало окна.