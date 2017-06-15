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В Кабуле совершено нападение на мечеть
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16 Июня 2017 09:06

В Кабуле совершено нападение на мечеть

Террорист пытался проникнуть в храм, но его остановили полицейские. Началась перестрелка. Затем мужчина вбежал на кухню при мечети и привел в действие пояс смертника. Погибли 6 человек, 10 ранены. Ответственность за нападение взяло на себя "Исламское государство".

  

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