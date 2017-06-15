В Кабуле совершено нападение на мечеть

16 Июня 2017 09:06

Террорист пытался проникнуть в храм, но его остановили полицейские. Началась перестрелка. Затем мужчина вбежал на кухню при мечети и привел в действие пояс смертника. Погибли 6 человек, 10 ранены. Ответственность за нападение взяло на себя "Исламское государство".