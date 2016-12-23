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В Израиле сегодня произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе
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25 Декабря 2016 15:14

В Израиле сегодня произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе

Загорелся резервуар для хранения топлива емкостью 12 тысяч кубических метров. К счастью, заполнена была лишь десятая ее часть. Жертв удалось избежать. На месте ЧП работают спасатели. Они пытаются не допустить распространения огня на ближайшие объекты. Причины  происшествия выясняются.  

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