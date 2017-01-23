В итальянской провинции Абруццо число погибших под лавиной возросло до 12-ти человек

24 Января 2017 12:08

В списке выживших пока 11 человек, 17 числятся пропавшими без вести. Во время расследования стало известно, что отель построили там, где раньше неоднократно сходили лавины. Об этом знали, и, тем не менее, специальной предупреждающей аппаратуры в здании не было. Кроме того, диспетчеры итальянских экстренных служб проигнорировали первые сообщения о ЧП. Напомним, в минувшую среду лавина погребла под собой гостиницу в горном массиве Гран-Сассо. На здание обрушилось 120 тысяч кубометров снега со скоростью 100 километров в час.