В итальянской Калабрии из-за сильных дождей размыло дороги

24 Января 2017 09:03

Местами сошли оползни. На кадрах видно, как на опасном участке оказался припаркованный автомобиль. К счастью, в момент происшествия в нем никого не было. В связи с непогодой в области объявлен красный уровень опасности. Закрыты школы. Эвакуированы десятки семей.