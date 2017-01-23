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В итальянской Калабрии из-за сильных дождей размыло дороги
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24 Января 2017 09:03

В итальянской Калабрии из-за сильных дождей размыло дороги

Местами сошли оползни. На кадрах видно, как на опасном участке оказался припаркованный автомобиль. К счастью, в момент происшествия в нем никого не было. В связи с непогодой в области объявлен красный уровень опасности. Закрыты школы. Эвакуированы десятки семей.

  

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