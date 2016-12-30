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В итальянской Флоренции злоумышленники привели в действие самодельную бомбу
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2 Января 2017 15:08

В итальянской Флоренции злоумышленники привели в действие самодельную бомбу

Инцидент произошел накануне утром в исторической части города.  Прохожие обнаружили подозрительный предмет напротив книжного магазина. Когда полицейский прибыл на место ЧП и  попытался обезвредить устройство, оно взорвалось.  Мужчина получил серьезные травмы - пришлось ампутировать левую руку, существует опасность потери зрения.

 

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