В итальянском регионе Абруццо продолжается поиск тех, кто выжил

19 Января 2017 19:04

В итальянском регионе Абруццо продолжается непростой поиск тех, кто мог выжить при сходе снежной лавины на горный отель. Спасатели работают внутри здания. И на этих кадрах видно: снег пробил крышу гостиницы и лежит настоящими сугробами на лестницах и в лобби. Как сообщает Би-би-си, двух человек участники спасательной операции вывели из отеля живыми. Три человека погибли. В общей сложности в гостинице в горах в момент ЧП могли находится около тридцати человек. В их числе туристы с детьми. Некоторые из них успели отправить ночью смс с призывом о помощи. Как сообщили в МИД Беларуси, никто из наших граждан не пострадал. Дипломаты поддерживают связь с соотечественниками, которые находятся в Италии. Там накануне произошла серия землетрясений.