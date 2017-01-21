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В Италии не теряют надежду найти выживших в отеле "Ригопьяно"
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23 Января 2017 07:09

В Италии не теряют надежду найти выживших в отеле "Ригопьяно"

В итальянском Абруццо спасатели не теряют надежду найти выживших в отеле "Ригопьяно". В среду поздно вечером отель был погребен под мощной лавиной. В списке пропавших без вести 23 фамилии. Но эксперты уверены, что под тоннами снега могли уцелеть помещения, где могут находиться люди. Напомним, за эти дни спасены 11 человек, в том числе четверо детей. На поверхность подняли также 5 тел. Сейсмологи предупреждают о высокой вероятности схода новых лавин в зоне поисковых работ.

  

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