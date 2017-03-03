В итальянских Альпах идет поисково-спасательная операция

3 Марта 2017 09:00

В итальянских Альпах в эти минуты идет поисково-спасательная операция. На группу из 20-ти горнолыжников сошла лавина. Погибли 4 человека, пострадали еще 5. Остальных пытаются найти. Предположительно, все жертвы - иностранцы. Они катались за пределами обустроенных трасс.