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В итальянских Альпах идет поисково-спасательная операция
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3 Марта 2017 09:00

В итальянских Альпах идет поисково-спасательная операция

В итальянских Альпах в эти минуты идет поисково-спасательная операция. На группу из 20-ти горнолыжников сошла лавина. Погибли 4 человека, пострадали еще 5. Остальных пытаются найти. Предположительно, все жертвы - иностранцы. Они катались за пределами обустроенных трасс.

  

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