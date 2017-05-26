В Италии завершился двухдневный саммит "Большой семерки"

27 Мая 2017 21:10

Итоговое заявление стран-участниц, а это США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония, оказалось значительно короче, чем в предыдущие годы.

Остановимся на основных акцентах. КНДР призвали соблюдать резолюции Совбеза ООН и полностью прекратить свою ядерную программу. Отмену антироссийских санкций увязали с выполнением минских договоренностей сторонами конфликта. При этом участники встречи признали: без взаимодействия с Москвой решить многие международные проблемы невозможно. А также лидеры "Большой семерки" обязались решительно бороться против терроризма. Тем временем мировые СМИ активно обсуждают, что нерешенным остался вопрос изменения климата. Виной тому - споры и разногласия между президентом США и другими участниками. Стоит отметить и самый пикантный момент саммита. Носки канадского премьера. Розовые и с эмблемой НАТО. Их он публично продемонстрировал Ангеле Меркель. Немецкому канцлеру они так понравились, что на ее страничке в соцсетях это фото появилось с подписью "Крутые носки, Джастин Трюдо".