В Италии завершена поисковая операция в заваленном лавиной отеле

В мире
26 Января 2017 07:08
В Италии завершена поисковая операция в заваленном лавиной отелеТрагедия произошла ровно неделю назад в горном массиве в области Абруццо. За эти напряженные дни спасателям удалось вытащить из-под завалов 11 выживших человек. Также найдены тела 29-ти погибших. В списке пропавших без вести больше не осталось ни одного имени.
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