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В Италии завершена поисковая операция в заваленном лавиной отеле
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26 Января 2017 07:08

В Италии завершена поисковая операция в заваленном лавиной отеле

Трагедия произошла ровно неделю назад в горном массиве в области Абруццо. За эти напряженные дни спасателям удалось вытащить из-под завалов 11 выживших человек. Также найдены тела 29-ти погибших. В списке пропавших без вести больше не осталось ни одного имени.  

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