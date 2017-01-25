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26 Января 2017 07:08

В Италии завершена поисковая операция в заваленном лавиной отеле

Трагедия произошла ровно неделю назад в горном массиве в области Абруццо. За эти напряженные дни спасателям удалось вытащить из-под завалов 11 выживших человек. Также найдены тела 29-ти погибших. В списке пропавших без вести больше не осталось ни одного имени.