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В Италии стартовал двухдневный саммит "Большой семерки" на уровне МИДов
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11 Апреля 2017 07:06

В Италии стартовал двухдневный саммит "Большой семерки" на уровне МИДов

В итальянской Лукке стартовал двухдневный саммит "Большой семерки" на уровне МИДов. Главная тема - ситуация в Сирии и новые санкции против Дамаска. В сегодняшней антикризисной встрече примут участие представители Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Иордании и Катара. А накануне переговоры G-7 сопровождались массовыми протестами, которые постепенно переросли в беспорядки. Жители Лукки недовольны проведением саммита в их городе - они требуют большего внимания окружающей среде и внутренним проблемам ЕС. 

  

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