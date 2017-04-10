В мире
11 Апреля 2017 07:06
В Италии стартовал двухдневный саммит "Большой семерки" на уровне МИДов
В итальянской Лукке стартовал двухдневный саммит "Большой семерки" на уровне МИДов. Главная тема - ситуация в Сирии и новые санкции против Дамаска. В сегодняшней антикризисной встрече примут участие представители Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Иордании и Катара. А накануне переговоры G-7 сопровождались массовыми протестами, которые постепенно переросли в беспорядки. Жители Лукки недовольны проведением саммита в их городе - они требуют большего внимания окружающей среде и внутренним проблемам ЕС.
Другие новости
11.04.2017 07:08 / В мире Стрельба в Калифорнии
10.04.2017 21:03 / В мире Франция официально вступила в предвыборную кампанию
10.04.2017 19:05 / В мире В Египте на три месяца введен режим чрезвычайного положения
10.04.2017 19:04 / В мире Во Франции официально стартует избирательная кампания по выборам президента
10.04.2017 15:04 / В мире В США 150 полицейских ищут американца, пославшего президенту страны письмо с угрозами
10.04.2017 15:02 / В мире В Польше вспоминают жертв авиакатастрофы президентского лайнера под Смоленском
10.04.2017 12:10 / В мире Необычный бассейн появился на крыше жилого дома в Хьюстоне
10.04.2017 12:04 / В мире Франция сегодня официально вступает в предвыборную кампанию
10.04.2017 09:10 / В мире Массовые протесты в Будапеште
10.04.2017 09:07 / В мире В Стокгольме прошла акция памяти жертв теракта 7 апреля
10.04.2017 09:04 / В мире 17-летний гражданин России, задержанный в Осло по подозрению в организации взрыва, свою связь с исламистами отрицает
10.04.2017 09:01 / В мире Мировые СМИ обсуждают неожиданные маневры американских военных ВМС
10.04.2017 08:03 / В мире В Норвегии повышен уровень террористической угрозы
10.04.2017 07:11 / В мире Москва и Тегеран готовы ответить на агрессию против Сирии
10.04.2017 07:08 / В мире Задержанный по делу о теракте в Стокгольме признал, что является сторонником "Исламского государства"
10.04.2017 07:05 / В мире Чрезвычайное положение объявлено в Египте
09.04.2017 15:23 / В мире В Ватикане праздничное богослужение провел Папа Римский Франциск
09.04.2017 15:08 / В мире Для США приоритетом в Сирии является борьба с ИГИЛ