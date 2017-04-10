В Италии стартовал двухдневный саммит "Большой семерки" на уровне МИДов

11 Апреля 2017 07:06

В итальянской Лукке стартовал двухдневный саммит "Большой семерки" на уровне МИДов. Главная тема - ситуация в Сирии и новые санкции против Дамаска. В сегодняшней антикризисной встрече примут участие представители Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Иордании и Катара. А накануне переговоры G-7 сопровождались массовыми протестами, которые постепенно переросли в беспорядки. Жители Лукки недовольны проведением саммита в их городе - они требуют большего внимания окружающей среде и внутренним проблемам ЕС.