В Италии спасатели обнаружили 17 постояльцев отеля "Ригопьяно"

21 Января 2017 21:21

В центральной части Италии продолжается операция по спасению попавших под лавину постояльцев отеля "Ригопьяно". Всего спасатели обнаружили 17 человек, которым чудом удалось остаться в живых. В числе выживших есть дети. Их уже подняли на поверхность и доставили в больницу.

Снежная лавина накрыла гостиницу 18 января после сильного землетрясения. Отель полностью завалило, и изначально власти провинции Абруццо полагали, что все постояльцы стали жертвами стихии. В момент трагедии в "Ригопьяно" находилось 34 человека. На этот момент подтверждена гибель четырех человек.