В Италии сегодня завершается саммит стран "Большой семерки"

27 Мая 2017 12:03

Основные вопросы разрешены. Теперь по итогам встреч должно быть опубликовано коммюнике. Документ, как ожидается, будет очень лаконичными и займет всего около десяти страниц, обычно он втрое больше. Одна из тем саммита - взаимоотношения с Россией и не только в свете ситуации в Украине. Речь шла о статусе Прибалтики, Польши и о разграничении интересов в Арктике. Впрочем, в вопросах Крыма и Донбасса позиции стран еврозоны и США очень близки. Еще в преддверии саммита американский госсекретарь Рекс Тиллерсон заявлял, что говорить о приглашении России в клуб "Большой семерки" пока рано. На саммите принята декларация по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Главный инициатор - британский премьер Тереза Мэй. В документе указывается, что "семерка" намерена бороться с пропагандой терроризма в интернете и онлайн-вербовкой.