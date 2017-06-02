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В Италии сегодня отмечают День провозглашения республики
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2 Июня 2017 19:14

В Италии сегодня отмечают День провозглашения республики

В Италии сегодня отмечают главный национальный праздник - День провозглашения республики. 71 год назад по итогам референдума страна перестала быть монархией и перешла на республиканский строй правления. Членов королевской семьи, которые запятнали себя связями с режимом Муссолини, изгнали из государства. Сегодня празднования проходят по всей Италии. В Риме состоялся военный парад. По традиции истребители распылили в небе цвета национального флага - зеленый, белый и красный.

С национальным праздником президента Италии Серджио Маттареллу и народ страны поздравил Глава белорусского государства Александр Лукашенко.

  

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