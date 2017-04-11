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В Италии проходит встреча глав МИД стран "Большой семерки"
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11 Апреля 2017 15:03

В Италии проходит встреча глав МИД стран "Большой семерки"

Главная тема - ситуация вокруг Сирии. На заседание также позвали глав внешнеполитических ведомств Турции и ряда арабских стран. Дипломаты отмечают, что первым шагом к урегулированию конфликта должно быть прекращение огня.

Консультации проходят на фоне масштабных протестов с требованиями уделять больше внимания внутренним проблемам ЕС. Сотни людей с плакатами "Тоскана против G7" попытались прорваться в район, где заседают министры. Путь преградила полиция. Начались столкновения. Есть задержанные.  

  

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