В Италии проходит встреча глав МИД стран "Большой семерки"

11 Апреля 2017 15:03

Главная тема - ситуация вокруг Сирии. На заседание также позвали глав внешнеполитических ведомств Турции и ряда арабских стран. Дипломаты отмечают, что первым шагом к урегулированию конфликта должно быть прекращение огня.

Консультации проходят на фоне масштабных протестов с требованиями уделять больше внимания внутренним проблемам ЕС. Сотни людей с плакатами "Тоскана против G7" попытались прорваться в район, где заседают министры. Путь преградила полиция. Начались столкновения. Есть задержанные.