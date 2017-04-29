В Италии Матео Ренци возвращается в большую политику

1 Мая 2017 09:12

В Италии экс-премьера переизбрали лидером правящей Демократической партии. По предварительным данным, 42-летний Ренци заручился поддержкой более 70 процентов участников голосования. Его соперники - министр юстиции Андреа Орландо и президент южно-итальянской области Апулия Микеле Эмилиано - признали свое поражение и поздравили экс-премьера с победой. В ходе национальной ассамблеи Демократической партии Ренци официально провозгласят новым секретарем на ближайшие четыре года. Он также станет одним из основных кандидатов на предстоящих выборах на пост премьер-министра страны.