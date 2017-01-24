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В Италии число жертв схода снежной лавины на отель в области Абруццо достигло 18-ти человек
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25 Января 2017 09:04

В Италии число жертв схода снежной лавины на отель в области Абруццо достигло 18-ти человек

Пожарные извлекли из-под снега тело еще одного мужчины. Напомним, неделю назад снежная лавина, сход которой, скорее всего, спровоцировали землетрясения, накрыла гостиницу. Из 40-ка человек спасателям удалось спасти лишь 11. Столько же до сих пор считаются пропавшими без вести.
  

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