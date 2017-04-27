В Италии арестованы двое предполагаемых террористов, связанных с "Исламским государством"

28 Апреля 2017 19:02

Первый - уроженец Конго - в последнее время проживал в Германии. Второй, 22-летний гражданин Марокко, уже депортирован в Берлин. По данным полиции, оба они контактировали с Анисом Амри, который совершил наезд на людей на берлинской рождественской ярмарке, а позже был ликвидирован итальянскими правоохранителями. Арестованные - члены салафитской ячейки в Берлине присоединились к "Исламскому государству" и подозреваются в подготовке новых атак.