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В Италии арестованы двое предполагаемых террористов, связанных с "Исламским государством"
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28 Апреля 2017 19:02

В Италии арестованы двое предполагаемых террористов, связанных с "Исламским государством"

Первый - уроженец Конго - в последнее время проживал в Германии. Второй, 22-летний гражданин Марокко, уже депортирован в Берлин. По данным полиции, оба они контактировали с Анисом Амри, который совершил наезд на людей на берлинской рождественской ярмарке, а позже был ликвидирован итальянскими правоохранителями. Арестованные - члены салафитской ячейки в Берлине присоединились к "Исламскому государству" и подозреваются в подготовке новых атак.

  

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