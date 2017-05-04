Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>В Испании выясняют причины взрывов и пожара на химическом заводе
В мире
RSS
В Испании выясняют причины взрывов и пожара на химическом заводе
Скачать Поделиться

5 Мая 2017 09:09

В Испании выясняют причины взрывов и пожара на химическом заводе

В Испании выясняют причины взрывов и пожара на химическом заводе, расположенном недалеко от Мадрида. Накануне в разгар рабочего дня на территории предприятия раздалось несколько громких хлопков, затем произошло возгорание. Сотрудники завода и жители близлежащих домов были экстренно эвакуированы. Сообщается о 30 пострадавших, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Сегодня в зоне ЧП закрыты школы и детские сады.  

Другие новости

Стрельба в центре Афин Стральба ў цэнтры Афін 05.05.2017 08:01 / В мире Стрельба в центре Афин
Obamacare заменят Obamacare заменяць 05.05.2017 07:11 / В мире Obamacare заменят

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =