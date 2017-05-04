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5 Мая 2017 09:09

В Испании выясняют причины взрывов и пожара на химическом заводе

В Испании выясняют причины взрывов и пожара на химическом заводе, расположенном недалеко от Мадрида. Накануне в разгар рабочего дня на территории предприятия раздалось несколько громких хлопков, затем произошло возгорание. Сотрудники завода и жители близлежащих домов были экстренно эвакуированы. Сообщается о 30 пострадавших, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Сегодня в зоне ЧП закрыты школы и детские сады.