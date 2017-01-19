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В Испании по запросу ФБР и Интерпола задержан программист из Таганрога
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19 Января 2017 07:13

В Испании по запросу ФБР и Интерпола задержан программист из Таганрога

Власти официально уведомили дипмиссию России. Это Станислав Лисов, который занимается разработкой и поддержкой сайтов. В Испанию он со своей женой прилетел на отдых. И хотя обвинений россиянину не предъявили, известно, что его подозревают в причастности к хакерским атакам против избирательных систем США.

  

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