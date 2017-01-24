В Испании открыт первый в Европе подводный музей

25 Января 2017 12:14

Расположен он возле острова Лансароте. Все экспонаты выставки можно увидеть, лишь погрузившись с аквалангом. Созданием 12-ти инсталляций и более 300 экспонатов занимался британский скульптор Джейсон де Кайрес Тейлор. Художник не первый год старается привлечь общественное внимание к проблеме глобального потепления. Многие его скульптуры изображают эгоизм и жестокость жителей планеты, которым порой свойственно не придавать значения загрязнению воздуха и мирового океана.