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В Испании легкомоторный самолет экстренно приземлился на пляже
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28 Декабря 2016 15:11

В Испании легкомоторный самолет экстренно приземлился на пляже

Как минимум трое пострадавших, в том числе 14-летний подросток,   доставлены в ближайшую больницу. Самолет совершил аварийную посадку на переполненном отдыхающими пляже Тереситас вблизи испанского города Санта-Крус-де-Тенерифе. Правоохранители склоняются к версии, что причиной посадки послужили технические проблемы судна во время полета. А вот отдыхающие сначала приняли ЧП за теракт.

 

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