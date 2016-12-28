В Испании легкомоторный самолет экстренно приземлился на пляже

28 Декабря 2016 15:11

Как минимум трое пострадавших, в том числе 14-летний подросток, доставлены в ближайшую больницу. Самолет совершил аварийную посадку на переполненном отдыхающими пляже Тереситас вблизи испанского города Санта-Крус-де-Тенерифе. Правоохранители склоняются к версии, что причиной посадки послужили технические проблемы судна во время полета. А вот отдыхающие сначала приняли ЧП за теракт.