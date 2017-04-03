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В Испании частный самолет чудом избежал крушения
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3 Апреля 2017 09:00

В Испании частный самолет чудом избежал крушения

В воздухе у судна забарахлил двигатель. Пилот принял решение об экстренной посадке. Ближайшим удобным местом была автомагистраль. Лайнер аккуратно приземлился и сразу съехал на обочину, чтобы не мешать автомобильному потоку. Благо, никто не пострадал.
  

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