В Иркутской области России продолжаются рейды по изъятию контрафактного "Боярышника"

21 Декабря 2016 09:05

Задержаны 11 индивидуальных предпринимателей и продавцов, причастных к массовому отравлению. Напомним, погибли уже 58 человек. В больницах сейчас - более ста. Сейчас в области введен режим ЧП и запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции. Полиция ищет поставщиков отравленного концентрата.