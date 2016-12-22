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В Иркутской области России продолжаются рейды по изъятию контрафактного "Боярышника"
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21 Декабря 2016 09:05

В Иркутской области России продолжаются рейды по изъятию контрафактного "Боярышника"

Задержаны 11 индивидуальных предпринимателей и продавцов, причастных к массовому отравлению. Напомним, погибли уже 58 человек. В больницах сейчас - более ста. Сейчас в области введен режим ЧП и запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции. Полиция ищет поставщиков отравленного концентрата.

 

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