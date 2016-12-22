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В Иркутской области объявлен траур из-за массового отравления метанолом
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20 Декабря 2016 09:04

В Иркутской области объявлен траур из-за массового отравления метанолом

Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. Вместо настойки боярышника, продажу которой власти давно собираются ограничить, пострадавшие употребляли концентрат для принятия ванн также с названием "Боярышник". Общее число погибших за ночь выросло до 54-х. В больницах Иркутска остаются 28 отравившихся, 13 из них - в реанимации.

 

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