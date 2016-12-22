В Иркутской области объявлен траур из-за массового отравления метанолом

20 Декабря 2016 09:04

Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. Вместо настойки боярышника, продажу которой власти давно собираются ограничить, пострадавшие употребляли концентрат для принятия ванн также с названием "Боярышник". Общее число погибших за ночь выросло до 54-х. В больницах Иркутска остаются 28 отравившихся, 13 из них - в реанимации.