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В Иране задержаны еще два подозреваемых по делу о терактах в столице
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9 Июня 2017 15:10

В Иране задержаны еще два подозреваемых по делу о терактах в столице

Аресты прошли на западе страны. Полиция изъяла 92 единицы легкого огнестрельного оружия из автомобиля. Всего в ходе расследования были задержаны 5 человек. Все они занимались террористической деятельностью в сирийской Ракке и иракском Мосуле, где действует "Исламское государство". В прошлом году они вернулись в Иран. Также была задержана женщина, которая помогала террористам.

  

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